Israelische Streitkräfte in Panzern. Archivbild Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Dutzende iranische Militärziele in Syrien angegriffen. Das könnte eine Antwort auf den möglichen iranischen Raketen-Angriff auf die Golanhöhen sein. Laut Armeesprecher habe man in den vergangenen Monaten mehrere iranische Versuche abgewehrt, Israel anzugreifen.



Die israelischen Luftangriffe gehörten zu den "größten, die Israels Armee gegen iranische Ziele unternommen hat". Man habe dem iranischen Militär in Syrien schweren Schaden zugefügt.