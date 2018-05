Irland lockt. Quelle: epa Peter Foley/EPA/dpa

Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts von Großbritannien hat die Republik Irland dieses Jahr eine Rekordzahl an neuen Pässen ausgestellt. 2017 seien insgesamt 779.184 irische Pässe ausgestellt worden, teilte das Außenministerium des EU-Landes mit. Dies sei ein Anstieg um 15 Prozent im Laufe der vergangenen zwei Jahre.



Fast ein Fünftel der Anträge sei in Großbritannien gestellt worden. Auch in anderen EU-Ländern nahmen die Einbürgerungsanträge von Briten zu.