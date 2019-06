Israelischer Kampfjet bei der Startvorbereitung. Archivbild

Quelle: ---/IDF/dpa

Nach Raketenangriffen aus Syrien hat Israels Luftwaffe in der Nacht Ziele in dem Nachbarland attackiert. Nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana wurden drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt.



Israels Armee teilte mit, man habe zwei Artillerie-Batterien, mehrere Posten auf den syrischen Golanhöhen sowie eine Luftabwehr-Batterie angegriffen. Zuvor waren nach israelischen Angaben zwei Geschosse von Syrien aus in Richtung Hermon-Berg abgefeuert worden.