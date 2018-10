Flüchtende Palästinenser im Gazastreifen. Archivbild Quelle: Adel Hana/AP/dpa

Bei Luftangriffen im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein Mann getötet worden. Drei weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Israel reagierte mit den Angriffen auf Raketenbeschuss.



Eine Rakete sei in der israelischen Stadt Beerscheva eingeschlagen, eine weitere sei offenbar in Richtung Meer geflogen, teilten Polizei und Armee mit. Die israelische Luftwaffe habe daraufhin "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen.