Mario Ohoven kritisierte den Soli-Beschluss. Archivbild

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Aus der Wirtschaft kommt massive Kritik an der vom Bundestag beschlossenen Soli-Abschaffung für 90 Prozent der Zahler. Mario Ohoven, Chef des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, nannte den Beschluss einen Verstoß "gegen unsere Verfassung".



Es sei eine "eine Strafsteuer für die Mitte der Gesellschaft", so Ohoven. "Sobald das verfassungswidrige Gesetz in Kraft getreten" sei, werde man eine Verfassungsbeschwerde einreichen. BDI-Chef Joachim Langforderte eine Komplett-Abschaffung - schon ab 2020.