Putin begrüßt den Abzug von US-Truppen aus Syrien.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien begrüßt. Das sei eine richtige Entscheidung, sagte Putin in seiner Jahrespressekonferenz.



Er teile auch die Einschätzung von US-Präsident Trump, dass die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien weitgehend besiegt sei. Eine Friedensregelung in Syrien mache Fortschritte. Allerdings sehe er noch keine Anzeichen für den Abzug. Putin verwies darauf, dass die USA ohne internationales Mandat in Syrien seien.