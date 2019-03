Russland befürchtet eine Destabilisierung in Nahost. Archivbild

Quelle: Friedemann Kohler/dpa

Russland hat nach der von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachten Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen eindringlich vor einer Destabilisierung in der Region gewarnt. "So eine Idee kann in keiner Weise zu einer Friedenssicherung im Nahen Osten beitragen. Eher das Gegenteil ist der Fall", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.



"Bislang ist es nur eine Idee. Wir hoffen, dass es dabei bleibt", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.