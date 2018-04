Angela Merkel will mit Frankreich auf US-Steuerpläne reagieren. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland und Frankreich wollen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Reaktion auf die Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump ihre gemeinsamen Steuerpläne stärker forcieren.



"Wir haben uns entschlossen - mit mehr Nachdruck als in der Vergangenheit - das Projekt 'Gemeinsame Unternehmenssteuer mit Frankreich' voranzutreiben", kündigte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an. Das gelte gerade mit Blick auf die Situation in den Vereinigten Staaten.