Solaranlagen aus Südkorea sollen mit Strafzöllen belegt werden. Quelle: Susan Montoya Bryan/AP/dpa

Südkorea will die Einfuhrzölle der USA gegen Waschmaschinen und Solarmodule aus südkoreanischer Produktion nicht hinnehmen. Handelsminister Kim Hyun Chong kündigte an, die Regierung in Seoul werde gegen die Entscheidung bei der Welthandelsorganisation Beschwerde einlegen. Die Maßnahmen der USA seien "unfair", sagte Kim.



Die USA wollen mit den Handelsschranken gegen angebliche Billigimporte vorgehen. In Südkorea sind die Unternehmen Samsung Electronics und LG Electronics betroffen.