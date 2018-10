Das CDU-geführte Kanzleramt in Berlin versucht Personaldebatten nach dem Wahlausgang in Hessen zu vermeiden. "Die Große Koalition handelt in Sacharbeit, und die müssen wir in den Mittelpunkt stellen", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun im ZDF.



Die CDU und auch Koalitionspartner SPD müssen in Hessen massive Stimmenverluste hinnehmen, die auch auf die Bundespolitik zurückgeführt werden. Dennoch geht es für Braun "heute Abend nicht um Personalfragen, sondern um Hessen".