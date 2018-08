Trotzdem schafft es die echte Mehrheit nicht, den "Ausländer-raus"-Rufern und Hitlergruß-Zeigern etwas entgegenzusetzen. Auch nicht diejenigen, die mit auf ihrer Seite standen, aber nicht für Nazis gehalten werden wollen. Warum ist die Zivilgesellschaft so leise? Warum ist es so schwer, für diese Demokratie einzustehen? Viele Chemnitzer beschweren sich wie viele andere in diesem Land seit Jahren, dass sie sich in der Flüchtlingspolitik nicht mitgenommen fühlen. Dass all die Probleme in der Integration nicht angegangen werden. Kein noch so viel diskutierter Masterplan, noch die monatelangen Diskussionen um Abschiebungen haben offenbar an diesem Gefühl etwas geändert