Aus Sicht von Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dokumentieren die Verantwortlichen in der AfD mit dem Gutachten selbst die "extreme Radikalisierung" ihrer Partei. Die AfD-Spitze hatte im September eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema Verfassungsschutz befassen sollte. Ihr gehört auch Parteichef Jörg Meuthen an, geleitet wird sie von dem Bundestagsabgeordneten Roland Hartwig. Am Montag wollen sich Meuthen, Vize-Parteichef Alexander Gauland und Hartwig auf einer Pressekonferenz in Berlin zu dem Thema äußern.