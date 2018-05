Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Jürgen Resch sprach von einem "ganz großen Tag für saubere Luft in Deutschland". Nun sei die Autoindustrie in der Pflicht, durch Nachrüstungen an den Fahrzeugen für bessere Luft zu sorgen. "Ab heute erwarte ich von der Autoindustrie, dass sie liefert", sagte Resch nach der Urteilsverkündung in Leipzig.