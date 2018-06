Polens Opposition hatte nach der Pressekonferenz von Frans Timmermans in Brüssel noch mal einen flammenden Appell an Staatspräsident Duda gerichtet: "Die PiS-Regierung ist am Rande der europäischen Integration", so Rafal Trzaskowski von der Bürgerplattform. Präsident Duda habe noch Zeit, sein Veto einzulegen, sagt er am Nachmittag.