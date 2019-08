heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen verteidigt Tweets nach dem Tod eines Achtjährigen in Frankfurt. "Ich kann emotionale Überreaktionen verstehen", sagt Meuthen im ZDF-Sommerinterview.



Unter anderem hatte die AfD-Bundestagsabgeordnete Verena Hartmann nach dem Tod des Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof geschrieben: "Frau Merkel, ich verfluche den Tag Ihrer Geburt." Meuthen nimmt Hartmann nun in Schutz. Er habe "ein bisschen Verständnis", dass Menschen "da hoch emotional reagieren".