In einem Gastbeitrag für europäische Tageszeitungen in 28 Ländern hatte der französische Präsident vor nationalistischer Abschottung und der Manipulation wütender Bürger gewarnt. Ein "Neubeginn in Europa" müsse auf den drei Säulen "Freiheit, Schutz und Fortschritt" beruhen, schrieb er in dem Text, der in Frankreich von "Le Parisien" und in Deutschland von der "Welt" veröffentlicht wurde.