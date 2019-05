Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft auf eine gute Zusammenarbeit auch mit dem dann nachfolgenden Premierminister in Großbritannien. "Ich respektiere natürlich diese Entscheidung, habe immer sehr gut mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammengearbeitet", sagte die CDU-Politikerin am Rande eines Besuchs der Technischen Universität in München.

Bildquelle: Michael Kappeler/dpa