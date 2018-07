AfD-Fraktionschef Alexander Gauland rechnet nicht mit einer europäischen Lösung im Asylstreit und plädiert für eine Schließung der Grenzen für Flüchtlinge. Den Menschen müsse in ihren Herkunftsregionen geholfen werden. Dafür müsse Kanzlerin Merkel einen europäischen Hilfsfonds auflegen. "Wir haben nicht das Geringste dagegen, Menschen in Not zu helfen. Aber hören Sie auf, Probleme ohne Ende in unser Land zu importieren, dagegen sind wir."

"Sie rufen Europa zur Hilfe, wie es Ihnen passt"