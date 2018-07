Es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Mücke in Deutschland einen schwerwiegende Krankheit überträgt. Susanne Glasmacher, Robert-Koch-Institut

Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät jedoch zur Sachlichkeit: "Die asiatische Tigermücke kommt in Deutschland sehr, sehr selten und nur in ganz wenigen Regionen, etwa am Oberrhein vor", sagt Susanne Glasmacher, Biologin vom RKI auf Anfrage. Eine Infektion etwa mit Dengue-Fieber durch einen Stich könne nur durch das Zusammenspiel vieler Faktoren entstehen: Die Mücke müsste einen am Fieber erkrankten Patienten stechen, das kurzlebige Virus noch im Blut haben und dann dies auf einen anderen Menschen beim Stich übertragen. Das gleiche gelte beim Zika-Virus oder Malaria. "Es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Mücke in Deutschland eine schwerwiegende Krankheit überträgt."