Am Tag des Urteils nach einem fünfjährigen Prozess lenken viele auch den Blick auf die Opfer. "Was die Täter angerichtet haben, ist durch nichts wiedergutzumachen. Die Opfer bleiben unvergessen", schreibt Bundesaußenminister Heiko Mass (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Gegen Intoleranz und Hass braucht es die Vielfalt unserer offenen Gesellschaften." Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, schreibt auf Twitter: "Kein Urteil der Welt kann den Angehörigen der Opfer ihre Lieben zurückgeben." Der Kampf gegen Rechtsextremismus und Hass müsse "als Gemeinschaftswerk von Politik, Justiz und Zivilgesellschaft geführt werden, damit anderen Menschen dieses Leid erspart bleibt". Auch Grünen-Politiker Cem Özedemir will eine Diskussion über "rechtsextreme Netzwerke" und "über Rassismus in Deutschland".