Zahlreiche Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in den Landtagen hatten versucht aufzuklären, warum Polizei und Sicherheitsbehörden bei der Aufdeckung der Mordserie dermaßen versagt hatten. Jahrelang hatte es gedauert, bis ein Zusammenhang zwischen den zehn Morden hergestellt wurde. Jahrelang waren die Angehörigen der Opfer selbst kriminalisiert worden, indem Sicherheitsbehörden an Einzeltaten im Migrantenmilieu glaubten. Akten waren geschreddert, Informationen nicht weitergegeben worden, der Staatsschutz tiefer in die rechtsextreme Szene verstrickt, als bislang gedacht. Heute weiß man: "Das war ein kapitales Systemversagen aller an der Sicherheit beteiligten in Deutschland. Auch der Politik", sagt CDU-Innenexperte Armin Schuster.