Der DFB selber äußerte in einer Mitteilung sein Bedauern über Özils Rücktritt. Den Rassismus-Vorwurf wies der Verband von sich. In seinem Statement hatte Özil Grindel entsprechend kritisiert. Er beklagte sich über ein Statement des DFB-Präsidenten, der vor seiner Zeit an der Spitze des Verbands auch ZDF-Journalist und CDU-Bundestagsabgeordneter war: "Multikulti ist in Wahrheit Kuddelmuddel. Es ist eine Lebenslüge, weil Multikulti in vielen Vierteln eben nur Monokultur geschaffen hat, wo Anreize zur Integration fehlen", hatte Grindel 2004 im Bundestag gesagt.