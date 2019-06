Die bisherigen Pläne haben sich erledigt. Die Pkw-Maut sei "in dieser Form leider vom Tisch", räumte Verkehrsminister Scheuer ein. Das Urteil des EuGH sei "zu respektieren und zu akzeptieren". Doch deshalb will der CSU-Politiker nicht die Grundidee aufgeben, das Autobahnnetz durch alle Nutzer zu finanzieren. Das Urteil bedeute keine Absage an die Nutzerfinanzierung, sagte Scheuer. Tatsächlich werden in vielen EU-Staaten Mautgebühren erhoben. In Österreich ist beispielsweise für die Autobahnnutzung eine Vignette notwendig. In anderen Staaten wie Frankreich gibt es spezielle Mautstationen, an denen Autofahrer zahlen müssen. Auch der Europäische Gerichtshof stellte klar, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung der Infrastruktur haben. Dabei müsse aber immer das Diskriminierungsverbot beachtet werden. Und das tat Deutschland nach Ansicht des EuGH mit seinen Mautplänen eben nicht.