Die Proteste in Iran sorgen für gemischte Reaktionen.

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Angesichts der Protestwelle in Iran hat der britische Außenminister Boris Johnson zu einer ernsthaften Debatte über die "legitimen und wichtigen Belange" der Demonstranten im Land aufgerufen. Großbritannien hoffe, dass die iranischen Behörden eine solche Debatte zuließen.



Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte an Irans Regierung appelliert, "die Rechte der Demonstranten zu respektieren." Die USA und Israel hingegen äußerten ihre Hoffnung auf einen politischen Umsturz in Teheran.