Der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller ist gegen einen vollständigen Abzug der Bundeswehr aus dem Nordirak. "In der Provinz Kurdistan gibt es keine Aktivitäten von Iran-treuen Milizen, wie PMF, Hisbollah oder Al-Kuds-Brigaden, die im südlichen und westlichen Irak unterwegs sind. Es ist vertretbar, die Bundeswehr dort weiter kurdische Peschmerga ausbilden zu lassen", sagte der Müller, Obmann im Verteidigungsausschuss. Richtig sei es gewesen, alle Soldaten aus Bagdad und dem zentralirakischen Militärkomplex Tadschi abzuziehen. Die FDP habe die Stationierung der Bundeswehr dort von Anfang an abgelehnt.



Er warnte davor, die "offenbar fast folgenlosen Anschlägen der letzten Nacht" schon als erwartete Gegenreaktion der Iraner einzuordnen und wieder zum Alltag zurückzukehren. "Der Iran kann wesentlich mehr als das, was wir letzte Nacht gesehen haben", so Müller.



"Iranische Drohnen haben in Saudi-Arabien vor kurzem Öl-Anlagen gezielt zerbombt, Schiffe in der Straße von Hormus wurden mehrfach attackiert, und auch die Stürmung der US-Botschaft in der besonders abgesicherten Zone von Bagdad hat gezeigt, was zu erwarten ist, wenn der Iran wirklich auf Rache sinnt", sagte Müller. "An letzterem habe ich keinen Zweifel; ich war im letzten Sommer zu Gesprächen mit Regierungsvertretern in Teheran und schätze das Mullah-Regime so ein, dass man vor einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA nicht zurückschreckt."