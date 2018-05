Mancher Karnevalsverein blickt heute mit Respekt auf die SPD. Twitter

Noch bevor sich der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel öffentlich beschwerte, wie kalt er abserviert wurde, schwoll das Grummeln an der Basis an, wurden Landesvorsitzende mit SMS und Nachrichten in den Netzwerken bombardiert. Die 180-Grad-Wende von Schulz haben viele nicht verstanden. Und überall die gleiche Angst: Dass die Personaldiskussion den Mitgliederentscheid überlagert. Jetzt zog Schulz selbst die Reißleine: "Durch die Diskussion um eine Person" sehe er ein erfolgreichen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag gefährdet. Mit seinem Verzicht hoffe er, "inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind".