Anlass der Forderungen ist der anhaltende Streit um die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer und ihre Verteilung in Europa. Am Sonntagabend waren 65 Flüchtlinge an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" von der maltesischen Marine an Land gebracht worden. Sie sollen auf andere Staaten verteilt werden. Deutschland will nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis zu 20 Flüchtlinge der "Alan Kurdi" aufnehmen.



Die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig forderte eine gerechte Verteilung von Geflüchteten in der EU. "Das Geschachere um einzelne Rettungsboote und somit auch Menschenleben ist für Europa unwürdig", sagte Schwesig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen das Drama im Mittelmeer umgehend beenden. Dafür benötigen wir eine gesamteuropäische Lösung für die Verteilung von Geflüchteten, bei der alle EU-Staaten ihren Anteil beitragen."