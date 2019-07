Es muss alles politisch getan werden, um zur Stabilisierung der Lage in Libyen beizutragen. Steffen Seibert, Regierungsssprecher

Nach der Forderung von Entwicklungsminister Müller nach einem Rettungseinsatz für Flüchtlinge in Libyen hat sich die Bundsregierung für eine Stabilisierung der Lage vor Ort ausgesprochen. "Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir natürlich in der Sache Lösungen finden müssen und dass tatsächlich der Schlüssel für diese Lösungen in Libyen liegt", sagte Regierungssprecher Seibert. Und weiter: "Es muss alles politisch getan werden, um zur Stabilisierung der Lage in Libyen beizutragen." Außerdem müsse die Internationale Gemeinschaft Organisationen wie IOM und UNHCR stärken, um ihnen den Zugang zu Flüchtlingen in Libyen zu ermöglichen. Die Organisationen sollten dann die Flüchtlinge bei einer freiwilligen und geordneten Rückkehr in ihre Heimatländer unterstützen. Gleichzeitig müsse daran gearbeitet werden, sichere, legale Wege für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Libyen zu finden, so Seibert.