Die Demokraten seien schuld an der Haushaltssperre, weil sie sich weigerten Geld für die Grenzsicherung zu bewilligen, so Trump. Allerdings denken immer mehr Amerikaner anders. Einer aktuellen Reuters-Umfrage zufolge macht eine Mehrheit der Befragten inzwischen den Präsidenten für den Shutdown verantwortlich. Seit knapp drei Wochen liegen Teile der Regierung in Washington lahm. Tausende Regierungsbeamte sind im Zwangsurlaub oder arbeiten unbezahlt weiter. Trump will die Haushaltssperre nur dann beenden, wenn der Kongress das Geld für die Grenzmauer bewilligt. "Trump hat all seine Karten auf einen dramatischen Showdown gesetzt", schreibt das Time Magazin. "Es geht um sein Wahlkampf-Versprechen eine Mauer zu bauen, aber es geht vor allem um seine eigene Zukunft."