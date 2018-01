Iran: Radfahrer passiert Atomkraftwerk Buschehr - Archivbild 2010 Quelle: ap

Iran hat jegliche Änderungen am Atomabkommen von 2015 abgelehnt. Das Außenministerium erteilte am Samstag den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach schärferen Auflagen für Teheran eine deutliche Absage. Iran "akzeptiert keine Ergänzungen zu den Vereinbarungen, sei es jetzt oder zukünftig", erklärte das Ministerium. Das Land werde auch nicht zulassen, dass andere Angelegenheiten an das Abkommen gekoppelt würden.