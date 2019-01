Bereits am Dienstag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem Abbruch der Beziehungen zu Israel gedroht und gesagt: "Herr Trump, Jerusalem ist die rote Linie der Muslime." Die Abkommen, die unterzeichnet wurden, müssten eingehalten werden, twittert der stellvertretende Ministerpräsident Bekir Bozdag. Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, missachte die Geschichte und die Situation in der Region. "Es ist ungerecht/brutal, kurzsichtig, Dummheit/Wahnsinn. Es facht in der Region und in der Welt ein Feuer an, dessen Ende nicht in Sicht ist." Ministerpräsident Binali Yildirim sagte bei einem Besuch in Seoul nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, sowohl eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt als auch eine Verlegung der US-Botschaft dorthin wären "rechtswidrig". Yildirim betonte: "Es ist sowohl in Anbetracht der Zukunft der Region als auch des Weltfriedens von zentraler Bedeutung, dass der Präsident der USA keine Erklärung in diese Richtung abgibt."