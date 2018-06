Amerikaner stehen an Eurer Seite, auch wenn unser Präsident es nicht tut. US-Senator John McCain

Kritik an Trump kam auch aus dem eigenen Land. Der republikanische US-Senator John McCain wandte sich kurz nach Trumps Äußerungen an "unsere Verbündeten": Mehrheiten in beiden großen Parteien unterstützten weiterhin "Bündnisse, die auf 70 Jahren gemeinsamer Werte" basierten, schrieb McCain auf Twitter. "Amerikaner stehen an Eurer Seite, auch wenn unser Präsident es nicht tut."



Russlands Präsident Wladimir Putin übte dagegen scharfe Kritik an der G7-Gruppe. Er schlug ein baldiges bilaterales Treffen mit Trump vor. Er wolle mit Trump zusammenkommen, sobald Washington dazu bereit sei, sagte Putin nach Trumps Twitter-Absage. Die Kritik der G7 an seinem Land tat er als "kreatives Gelaber" ab, das nun aufhören müsse. "Ich glaube, nun müssen wir uns den konkreten Fragen einer realen Zusammenarbeit zuwenden."