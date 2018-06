Die Regierung in Kiew zeigte sich erfreut über die anstehende Waffenlieferung. "Endlich", schrieb der ukrainische Botschafter in den USA, Waleri Tschali, auf seiner Facebook-Seite. Die neuen Raketen würden dabei helfen, den "Aggressor" in Schach zu halten. Trotz einer neuen Waffenruhe, die kurz vor den Weihnachtsfeiertagen vereinbart wurde, berichteten beide Seiten über neuerliche Angriffe. Nach Angaben der ukrainischen Armee attackierten Rebellen Stellungen der Regierungstruppen. Rebellen-Kommandeur Eduard Basurin sagte, die Angriffe der Armee seien zurückgegangen, es gebe aber nach wie vor Provokationen der Gegenseite.



Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron richteten derweil einen gemeinsamen Appell an die Konfliktparteien in der Ostukraine. Diese müssten sich an die Waffenruhen-Vereinbarung von Minsk halten, forderten Merkel und Macron in einer Erklärung. Zu den Abmachungen zählt unter anderem der Abzug schwerer Waffen wie Panzer und Raketenwerfer von den Frontlinien und ein Gefangenenaustausch. Sie forderten beide Seiten auf, "ihrer Verantwortung gerecht zu werden".