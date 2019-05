Messer mit einer Klinge von über sechs Zentimetern. Symbol

Quelle: Malte Christians/dpa

Der Bundesrat prüft ein komplettes Messerverbot an vielen öffentlichen Orten. "Niemand braucht ein Messer im Umfeld von Schulen, im Bus oder am Bahnhof", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Sein Bundesland hatte den Vorschlag gemeinsam mit Bremen in die Länderkammer eingebracht.



Von den Polizeigewerkschaften kam ein gemischtes Echo. Gewerkschaftschef Rainer Wendt sprach von einem "nutzlosen Schnellschuss". Das Verbot könne beispielsweise leicht umgangen werden.