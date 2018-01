Entsprechend zurückhaltend äußerte sich Unionsfraktionschef Volker Kauder nach dem Schlagabtausch am Sonntagabend: CDU und CSU gingen nun mit großer Zuversicht in den Schlussspurt, sagte er der Agentur dpa und mahnte: "Wir wissen aber auch: Die Wahl wird nicht in einem TV-Duell entschieden." Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber betonte im heute journal: "Wir müssen bis zum letzten Tag um jede Stimme kämpfen."