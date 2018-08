Der 1938 geborene Annan studierte in den USA und der Schweiz und verbrachte praktisch sein ganzes Berufsleben im Dienst der Vereinten Nationen. Mit Charisma, aristokratischer Eleganz und kühler politischer Erfahrung arbeitete er sich bis an die Spitze vor, sowohl in New York als auch an Krisenherden. Er galt als moralische Istanz und Realist.