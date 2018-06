Es ist beängstigend, dass Trump offenbar noch nicht einmal merkt, wie er von Kim reingelegt wird. Nicholas Kristof, Kommentator "New York Times"

Der Kommentator der "New York Times" erklärt Kim Jong Un zum klaren Gewinner des Treffens. "Trump ist in Singapur überlistet worden", schreibt Nicholas Kristof. Der Präsident habe riesige Konzessionen gemacht, indem er das Ende der "Militärspiele" in Südkorea angekündigt hat. Er habe Nordkorea Sicherheitsgarantien gegeben. Und er habe Kim, den er noch vor wenigen Monaten abfällig einen "kleinen Raketenmann" genannt hat, als hochtalentierten, sehr klugen Mann bezeichnet. "Es ist atemberaubend, wie sich der amerikanische Präsident zu einem Sprachrohr Nordkoreas entwickelt hat", so Kristof. "Und es ist beängstigend, dass Trump offenbar noch nicht einmal merkt, wie er von Kim reingelegt wird."