Genau da hätte man punkten können bei der Zielgruppe, die man erreichen will: Indem man sagt, das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Stattdessen ist das Video 90 Prozent Bashing von politischen Gegnern oder Andersdenkenden Robin Blase, YouTuber

Doch es gibt nicht nur Stilkritik: "Inhaltlich halte ich das Video für sehr gefährlich, weil es mit vielen Halbwahrheiten Stimmung macht, was sich für eine Partei, die Teil der Bundesregierung ist, nicht gehört", sagt Robin Blase. So präsentiert das "CSYOU"-Gesicht Armin Petschner, ein 28-jähriger Mitarbeiter der Bundestags-CSU, zu Beginn des Videos eine Kritik, die sich an Greta Thunberg und den Grünen abarbeitet - häufig am eigentlichen Problem vorbei, findet auch die YouTube-Community. "Ein billiges Scheinargument, um die vortragende Person zu diskreditieren. Es ändert nichts an schlechter Klimapolitik, die den Planeten zerstört", so die Kritik von Vice-Autor Sebastian Meineck auf Twitter.