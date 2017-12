Erwartungsgemäß war der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann von Schulz‘ Auftritt bei "Klartext, Herr Schulz!" absolut überzeugt. Er sei auf die Fragen der Bürger direkt eingegangen und konnte Lösungskonzepte aufzeigen. Besonders lobt er das Format der Wahlarena in der sich die Kandidaten den Fragen der Wähler stellen. Er unterstütze damit auch Schulz Forderung an Angela Merkel, ein weiteres TV-Duell zu veranstalten. Oppermann würde sich dafür auch Fragen von Wählern wünschen. Diesen Wunsch hat Merkel mittlerweile jedoch abgelehnt.

Oppermann erklärte anschließend wie die von Martin Schulz bei "Klartext" versprochenen Investitionen finanziert werden sollen. Dazu wolle die SPD die "erwirtschafteten Haushaltsüberschüssen, Rücklagen und eine moderate Erhöhung des Spitzensteuersatzes" nutzen, so Oppermann. In den letzten elf Tagen bis zur Bundestagswahl setzt Oppermann ganz auf die Mobilisierungskraft der SPD-Mitglieder und ist dabei äußert zuversichtlich: "Wir spielen um Platz 1".