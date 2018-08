Deshalb muss die Politik eher spezifische Lösungen finden und das Geld nicht mit der Gießkanne verteilen. Jochen Pimpertz, IW Köln

"Man sollte an der Grundsicherung im Alter festhalten, aber über ihre Höhe diskutieren", schlägt Pimpertz vor. Eine Bedürftigkeitsprüfung müsse aber weiterhin stattfinden. "Die Frage ist doch vielmehr, was schützt vor Altersarmut?" Dazu zähle etwa auch "verschämte" Armut - Menschen, die erst gar nicht zum Sozialamt gingen und Hilfe beantragten, um nicht als bedürftig zu erscheinen. Denen helfe ein stabiles Rentenniveau gerade nicht. "Deshalb muss die Politik eher spezifische Lösungen finden und das Geld nicht mit der Gießkanne verteilen - und damit Gefahr laufen, dass die Beitragszahler in zehn Jahren das System komplett in Frage stellen", resümiert Pimpertz.