Für die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist das Wahlergebnis in Bayern ein "bitteres". Der CSU sei es nicht gelungen, ihre "erfreuliche landespolitische Bilanz" in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen. Für "uns als CDU" sei das "Ermahnung" genug, sich nun auf die anstehende Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen zu widmen.

Kramp-Karrenbauer: "Bitteres Ergebnis"