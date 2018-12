Estadio Santiago Bernabeu

Quelle: dpa

Zum 1:0 des spanischen Rekordmeisters, der Mannschaft von Toni Kroos, gegen Rayo Vallecano am Samstag waren nur 55.229 Fans ins Estadio Santiago Bernabeu gekomme, das eigentlich 81.044 Zuschauer fasst. In der Liga ist der Zuschauerschnitt um 5509 pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11.000 pro Partie. Bei der 0:3-Heimpleite gegen ZSKA Moskau unter der Woche in der Champions League kamen nur 51.636 Besucher.



In der laufenden Saison war noch kein einziges Heimspiel von Real ausverkauft. Die Bestmarke sind die 78.672 im Derby gegen den Stadtrivalen Atletico. In sieben von zwölf Begegnungen im Bernabeu-Stadion wurden weniger als 60.000 Fans verzeichnet.