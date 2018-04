Rot für Buffon in den letzten Sekunden der Nachspielzeit. Quelle: ap

So hatte sich das Real Madrid nicht vorgestellt: Mit Müh und Not und einer 1:3-Heimniederlage gegen Juventus Turin retteten sich die Königlichen ins Halbfinale. Das Hinspiel in Turin hatten die Spanier mit 3:0 gewonnen.



Juve kaufte Real mit geschickter und aggressiver Abwehrarbeit den Schneid ab. Die zwei Kopfballtore von Mandzukic setzten Madrid schon frühzeitig unter Druck. Die Entscheidung erzielte Ronaldo mit einem strittigen Foulelfmeter (90.+7). Vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Benatia (Turin) und Vazquez im Strafraum. Juve-Keeper Buffon reklamierte so heftig, dass er Rot sah.