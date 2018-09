Die Huthis und ihre Verbündeten rückten nun Richtung Süden vor und drohten die Hafenstadt Aden einzunehmen. Im März 2015 kündigte Saudi-Arabien an, sich mit einer Koalition arabischer Staaten in den Konflikt einzuschalten. Das Königreich empfing rasch den jemenitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi und seine Regierung im Exil in der saudischen Hauptstadt Riad. Die Koalition teilte sich die Zuständigkeiten auf: Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützten Streitkräfte im Südjemen, während Saudi-Arabien im Norden Luftangriffe flog und sich an der Grenze Kämpfe mit den Huthis lieferte. Doch wegen zahlreicher ziviler Opfer geriet die Koalition rasch in die Kritik.



Die Vereinten Nationen machten in einem Bericht die Luftangriffe für 60 Prozent aller Todesfälle unter Zivilpersonen zwischen Juli 2015 und Juli 2016 im Jemen verantwortlich. Die Angriffe hatten Marktplätze und Krankenhäuser getroffen, was international Empörung auslöste. Eine Entscheidung der Koalition, Häfen im Jemen zu blockieren, brachte das von Lebensmittelimporten abhängige Land nach Angaben von Hilfsorganisationen an den Rand einer Hungersnot.



Die Vereinigten Arabischen Emirate richteten geheime Gefangenenlager im Südjemen ein, in denen Berichten zufolge Häftlinge gefoltert wurden. Die Emirate dementieren das. Sie arbeiteten zudem mit Sezessionisten im Süden zusammen, die sich tödliche Kämpfe mit Hadis Truppen lieferten. Die Huthis legten derweil Landminen, die Zivilpersonen töteten und verletzten, griffen religiöse Minderheiten an und inhaftierten Gegner. Im Dezember 2017 töteten sie Saleh, den sie verdächtigten, zur saudisch geführten Koalition übergelaufen zu sein.