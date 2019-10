Lager für Vertriebene im Rebellengebiet Idlib. Archivbild

Quelle: Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire/dpa

Wegen der humanitären Not in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib hat Deutschland seine Hilfe für die Region ausgeweitet. In diesem Jahr seien bisher Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro bereitgestellt worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland 37 Millionen Euro für humanitäre Hilfe dort ausgegeben.



Die Truppen der syrischen Regierung hatten im April eine Offensive gegen Idlib begonnen. Den UN zufolge wurden seitdem mehr als 500.000 Menschen vertrieben.