Wahlen in der Ostukraine. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die prorussischen Rebellen haben in der Ostukraine Wahlen abgehalten. Die Bewohner in Luhansk und Donezk sollten so die Interimschefs bestätigen. Ihr Wahlsieg galt schon im Vorfeld als sicher. Ergebnisse werden Montag erwartet. Die USA und die EU erkennen die Wahlen nicht an.



Donezk und Luhansk hatten sich 2014 von Kiew losgesagt. Seitdem kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen prorussische Rebellen, die von Moskau unterstützt werden. Laut UN wurden mehr als 10.000 Menschen getötet.