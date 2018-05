Syrische Rebellenhochburg Idlib. Archivbild Quelle: Sana / Handout/SANA/dpa

Bei einer Explosion in der von Rebellen kontrollierten nordwestsyrischen Stadt Idlib sollen mindestens 23 Menschen getötet worden sein. Das berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf Informanten in Syrien stützt.



Die Explosion habe sich in der Nähe von Büros einer mit dem Al-Kaida-Ableger Fatah al-Scham verbundenen Gruppe von Dschihadisten ereignet. Die Beobachter berichteten von Verletzten und Verschütteten, die unter Trümmern lägen.