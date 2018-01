Viktoria Rebensburg am 23.01.2018 in San Vigilio di Marebbe (Italien) Quelle: dpa

Viktoria Rebensburg hat nach zwei Wochenenden Zwangspause und ihrer überstandenen Virus-Erkrankung beim Comeback den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Für Deutschlands beste Skirennfahrerin war es 20 Tage vor dem Olympia-Riesenslalom der dritte Saisonsieg in ihrer Lieblingsdisziplin.



Rang zwei in Südtirol ging mit nur 0,03 Sekunden Rückstand an Ragnhild Mowinkel aus Norwegen. Dritte wurde Federica Brignone (Italien). In der Disziplinwertung übernahm Rebensburg die Führung und liegt bei noch drei ausstehenden Rennen mit 37 Punkten vor Mikaela Shiffrin aus den USA.