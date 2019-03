Viktoria Rebensburg mit Siegerin Petra Vlhová und der Drittplatzierten Mikaela Shiffrin (v.l.)

Quelle: ap

Viktoria Rebensburg ist beim Riesenslalom von Spindlermühle Zweite geworden und hat ihren vierten Podestplatz in diesem Weltcup-Winter gefeiert. Schneller als Rebensburg war in Tschechien nur Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei, auf die Rebensburg 0,11 Sekunden fehlten. Dritte wurde Mikaela Shiffrin (+0,60 Sekunden).



Die US-Amerikanerin verpasste dadurch den vorzeitigen Gewinn der Disziplinwertung, geht aber mit 97 Punkten Vorsprung in das letzte Rennen beim Saisonfinale. Als zweite deutsche Starterin im Finale kam Marlene Schmotz auf den 18.Platz.