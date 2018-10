Einige glauben, Herr Skripal sei so etwas wie ein Menschenrechtsaktivist. Er ist aber nur ein Dreckskerl, sonst nichts. Wladimir Putin

Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus. Erst am Mittwoch hatte der russische Präsident Wladimir Putin den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal als Landesverräter bezeichnet. "Einige glauben, Herr Skripal sei so etwas wie ein Menschenrechtsaktivist", sagte Putin am Mittwoch in Moskau. "Er ist aber nur ein Dreckskerl, sonst nichts." Skripal habe seine Heimat verraten.